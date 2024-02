Lunedì 5 febbraio è andata in scena la presentazione della maglia rosa del Giro d’Italia 2024 alla Pinacoteca di Brera. All’interno del colletto spicca una dedica alla squadra che fece la storia del Toro: “Grande Torino 1949, solo il fato li vinse“. Un vero e proprio omaggio a un club che non solo sbaragliò ogni tipo di concorrenza nel campionato di Serie A, ma che contribuì di gran lunga anche alle vittorie della Nazionale italiana. All’evento era presente anche Urbano Cairo: “La maglia rosa è iconica, bellissima. Certifica chi sta facendo meglio durante il Giro e poi chi lo vince. È un grande simbolo di una corsa a tappe vista in tutto il mondo. La dedica al Grande Torino è una cosa bella e sentita. Siamo nel settantacinquesimo anniversario della tragedia di Superga, il Giro parte il 4 maggio e arriverà a Torino, passando per Superga”.

A stunning pink canvas on which to paint emotions and victories. A true work of art combining technique, fantasy and colour.



This is the Maglia Rosa of the Giro d’Italia 2024 👚#GirodItalia #MagliaRosa pic.twitter.com/XYiqoowjBh