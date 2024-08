L’ex Spal, che come ha ribadito Vanoli non rientra più nei piani dei granata, è pronto a trasferirsi in Calabria

Paolo Vanoli in conferenza stampa di presentazione di Milan-Torino lo ha ribadito: Demba Seck non rientra nel suo progetto tecnico. Il senegalese ex Spal è da settimane che si trova costretto a cercare una nuova sistemazione. Difficile la Serie A, dove non ha lasciato traccia tra Toro e Frosinone. Su di lui soltanto offerte dalla B e l’ultima, quella giunta dalla dirigenza del Catanzaro, sembra quella buona per salutare Torino e rimettersi in gioco.

Seck sarebbe dunque pronto a scendere in cadetteria. E’ stato praticamente trovato l’accordo tra il Catanzaro e il Torino per un prestito con diritto di riscatto. Ora manca soltanto il sì del giocatore.