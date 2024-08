Sabato sera si apre la Serie A e il Torino dovrà giocare una partita molto difficile contro il Milan in trasferta: i precedenti

Sabato sera si apre il sipario della Serie A 2024/2025 per il Torino. Alle ore 20:45, a San Siro, si gioca Milan-Torino. Non sarà facile per il Toro ottenere punti. Contro i rossoneri, si tratta di un campo ostico per i granata. In totale, in Serie A, Milan-Torino si è giocata ben 80 volte. 12 vittorie del Toro, 20 pareggi e 48 sconfitte. 56 gol fatti e 142 gol subiti. Di seguito, 3 precedenti.

2023/2024: una pesante sconfitta

Lo scorso anno, nella stagione 2023/2024, Milan-Torino si è giocata alla seconda giornata. Era il 26 agosto 2023. Risultato finale: 4-1 per il Milan. Partita pessima del Toro, con Juric che più volte l’ha definita come la peggiore sotto la sua gestione. Milan in vantaggio al 33′ con Pulisic. Poi al 36′ arriva il pareggio di Schuurs. Ma al 43′, su calcio di rigore, Giroud porta avanti i rossoneri. Al 45+2′ altro gol di Theo. Nel secondo tempo poi, il Toro non c’è e il Milan la chiude con il gol di Giroud su rigore al 65′.

2013/2014: impresa sfiorata

Nella stagione 2013/2014, il Torino di Ventura ha giocato contro il Milan di Seedorf il 1 febbraio 2014. Ottima partita del Toro, che sfiorò l’impresa. Ad aprire il match, al 17′, un gol bellissimo di Ciro Immobile. Poi nella ripresa, il Toro prova a difendere il vantaggio. Ma al 49′ arriva il pareggio di Rami. Granata che in quell’occasione fecero davvero una bella partita.

1984/1985: l’ultima vittoria in campionato

L’ultima vittoria del Torino, sul campo del Milan in campionato, risale alla stagione 1984/1985. Era il 24 marzo 1985. In panchina, ad allenare, Gigi Radice e Liedholm. Grande vittoria del Toro, con gol al minuto numero 61 di Schachner. Con quella vittoria, il Toro raggiunse l’Inter al secondo posto. Ma erano altri tempi, del tutto diversi.