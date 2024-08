Calciomercato Torino / Sempre più vicina la cessione di Seck al Catanzaro: l’attaccante era in Calabria domenica sera

Mancano poco meno di due settimane alla fine del calciomercato, e Vagnati è ancora al lavoro per perfezionare la rosa a disposizione di Vanoli. Messo a segno il colpo Sosa ora alla squadra mancano due difensori centrali da chiudere il prima possibile, ma la situazione potrebbe cambiare in altri reparti anche in base alle uscite. Saltata ormai definitivamente la cessione di Ilic allo Zenit San Pietroburgo non ci sono più big tra i possibili partenti, ma la lista degli esuberi conta almeno quattro nomi. Tra questi ovviamente quello di Demba Seck, ormai definitivamente fuori dal progetto e prossimo alla partenza in direzione Catanzaro.

Seck in tribuna contro il Sassuolo

Le parole di Vanoli nella conferenza pre Milan erano state chiare: Seck già da tempo non faceva più parte del progetto, e le mancate convocazioni nei ritiri di Pinzolo e di Francia lo avevano fatto capire maggiormente. Questo ha spinto il giocatore ad accelerare per trovare una nuova sistemazione, e potrebbe essere stato il passo decisivo. Già il giorno seguente è iniziata a circolare la notizia di un interessamento del Catanzaro nei suoi confronti, diventato concreto nelle ore seguenti. Adesso la trattativa può essere considerata praticamente conclusa, con l’ex Frosinone che si è già diretto in Calabria per assistere dalla tribuna alla sfida dei suoi futuri compagni contro il Sassuolo.

La lista degli esuberi

Piazzato Seck, restano ora tre i principali calciatori da cedere prima della fine del mercato. Il primo è ovviamente Radonjic, che continua a rifiutare offerte perché ha in testa solamente la Stella Rossa. Dopodiché ci sono Bayeye e Ilkhan: il primo potrebbe scendere nuovamente di categoria e trasferirsi in Serie B, mentre per il secondo potrebbero riaprirsi le porte di un ritorno in patria.