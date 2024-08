Tutte le notizie e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato sulle squadre di Serie A della giornata di oggi, lunedì 19 agosto

Non è un momento idilliaco per gli equilibri interni dell’Atalanta, costretta a fare i conti con i casi di mercato legati a Koopmeiners e Lookman. Risposte positive arrivano però dal mercato in entrata. Quest’oggi la Dea può accogliere ufficialmente Lazar Samardzic dall’Udinese. Il serbo arriva in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni per la cifra di 20 milioni di euro più bonus. Non ancora ufficiale ma ai dettagli invece la trattativa per Wesley, il quale approderà in Italia per 16 milioni più 4 di bonus. Ai titoli di coda l’esperienza bergamasca di El Bilal Touré, in procinto di trasferirsi allo Stoccarda.

Il Como sogna Sergi Roberto e Nico Paz

Il Como, sicuramente tra le squadre protagoniste in questa sessione di calciomercato, continua a lavorare per rinforzare la rosa nelle mani di Cesc Fabregas. Lo stessa leggenda della nazionale spagnola si è messa in contatto con un un altro ex Barcellona: vale a dire Sergi Roberto, svincolatosi dai blaugrana dopo aver trascorso l’intera carriera dalle parti del Camp Nou. Difficile comunque possa arrivare, alla luce della folta concorrenza per il giocatore. Sempre dalla Spagna potrebbe invece materializzarsi l’approdo di Nico Paz del Real Madrid. Sulle tracce del centrocampista classe 2004 c’è da anticipare il pressing di un paio di club di Liga.

Napoli, tentativo per Lukaku e visite per Neres

Serve un segnale forte al Napoli di inversione di marcia dopo il traumatico esordio in campionato nella location del Bentegodi. Gli azzurri continuano a lavorare per chiudere l’affare Lukaku, richiesto al Chelsea in prestito con obbligo di riscatto: 5 milioni subito + 25 la prossima estate. Manca poco invece all’arrivo di Billy Gilmour dal Brighton. Trattativa ai dettagli. Fatta invece per David Neres che quest’oggi ha svolto le visite mediche a Villa Stuart (Roma). Operazione da 28 milioni di euro bonus inclusi.

Juve: manca il sì di Kalulu. Ai saluti Rugani e Nicolussi Caviglia

La Juventus è a un passo dall’accogliere Pierre Kalulu dal Milan. Trovato l’accordo con la società rossonera, ora manca soltanto il sì del francese. Cristiano Giuntoli, uomo mercato della Vecchia Signora, resta comunque attivo sul discorso uscite. Quest’oggi Nicolussi Caviglia firma col Venezia, mentre Rugani è partito in direzione Amsterdam per unirsi all’Ajax di Francesco Farioli.

Roma, quasi fatta per Assignon

Una Roma chiaramente interessata ai possibili risvolti della questione Dybala, resta comunque sintonizzata sul mercato per rinforzare la rosa affidata a Daniele De Rossi. La società capitolina è vicina all’acquisto di Lorenz Assignon dal Rennes. C’è l’intesa per la cifra e per la formula, ma i francesi chiedono 2 milioni per il prestito più 8 per l’obbligo di riscatta. La Roma, dal canto suo, offrirebbe invece 1 milione subito più 9 al termine del campionato.

Fiorentina, spunta il nome di Matip

La Fiorentina, reduce dal pareggio all’esordio con il Parma, punta ad aggiungere al proprio roster di giocatori un difensore centrale. Il principale obiettivo di Daniele Pradè è quello di anticipare l’arrivo di Nicolas Valentini, già acquisito per gennaio dopo essersi svincolato dal Boca Juniors, a questa estate. Nel caso sfumasse Valentini, la Fiorentina andrebbe su Joel Matip del Liverpool o Josip Sutalo dell’Ajax.