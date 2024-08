Il brasiliano è quel profilo esperto che farebbe al caso dei granata. In uscita dal Fenerbahce, si punta al prestito. Occhio all’Atalanta

Se già in precedenza alla serata da sogno con un finale amaro di San Siro si riteneva il Torino una squadra incompleta e soprattutto dalla coperta corta, le reti di Morata e Musah giunte nel finale hanno rappresentato la più severa delle conferme sulla rosa granata. Dopo l’arrivo di Borna Sosa, che ora genererà un dualismo sull’out mancino tra il croato e Lazaro, sarà di vitale importanza alzare il livello della competizione anche in difesa. Il Toro resta dunque dentro il calderone del mercato, alla ricerca sia di scommesse che di profili già pronti per elevare l’intero reparto.

Becao: un profilo esperto

A meno di due settimane dal gong del calciomercato il Toro non ha ancora colmato interamente le lacune dettate dagli addii di Djidji, Rodriguez e Buongiorno. Mercato tutt’altro che chiuso, con Vanoli che lavora con il materiale a disposizione, dimostrandosi paziente e deciso ad attendere soltanto profili accrescitivi per il valore attuale della rosa. Per la difesa i granata restano vigilanti sulle scommesse Van Den Bosch e Hranac, rispettivamente in forza all’Anversa e al Viktoria Plzen. Giovani promettenti, non delle certezze. Non quei giocatori che avrebbero garantito maggiore solidità, soprattutto emotiva, di fronte al forcing finale di Morata e compagni e di 70.000 ‘indiavolati’. Per questo il casting è aperto principalmente a chi possiede un curriculum da senior, come ad esempio Rodrigo Becao, vecchia come recentissima conoscenza del nostro campionato.

Mou lo ha scaricato. Oltre al Toro gli occhi dell’Atalanta

Ma che fine ha fatto il brasiliano? Dalla scorsa stagione Becao ha deciso di lasciare l’Italia e Udine per giocare insieme a Edin Dzeko prima e Leonardo Bonucci poi al Fenerbahce, dove da questa estate è arrivato lo Special One, José Mourinho. Peccato che il portoghese non consideri più di tanto Becao: soltanto panchina tra campionato e preliminari di Champions, a eccezione della gara di sabato con il Gotzepe. Non rientrando nei piani tecnici di Mou, il Fenerbahce ha aperto alla cessione. Il Toro sarebbe disposto a far suo il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Attenzione però all’Atalanta, alla ricerca anch’essa di un profilo di esperienza. Dalla loro, ovviamente, la possibilità di giocare la prossima Champions League.

Alejandro ‘Alex’ Berenguer of Torino FC competes for a header with Rodrigo Becao of Udinese Calcio during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.