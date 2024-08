L’agente lo voleva proporre al tecnico del Lecce, ma non era una pagina di meme a lui dedicata. Ora il suo futuro è a Torino

Quest’estate sicuramente Luca Gotti, allenatore del Lecce, è stato al centro di molte vicende che lo hanno direttamente e indirettamente riguardato. Dal salvataggio in hotel del suo ds Pantaleo Corvino, che ha trovato in questo episodio un ulteriore motivo per rinnovargli il contratto, a un episodio social che non lo ha coinvolto in prima persona, ma che ha comunque generato interazioni social nei suoi confronti. “Ciao Luca, spero tu stia bene, è un piacere parlare con te. Sono Jose Enrique, ex giocatore di calcio e agente. Ho due giocatori che potrebbero interessarti“.

Il tentativo di Jose Enrique

E’ una vicenda abbastanza nota e al limite del grottesco. Il messaggio dell’ex giocatore del Liverpool era sì rivolto al Gotti, peccato che il ricevente si trattasse di un pagina di meme a lui dedicata. E chi erano i due giocatori che Jose Enrique avrebbe voluto proporre all’ex tecnico dell’Udinese, ora sulla panchina salentina? Uno era Todd Cantwell, centrocampista classe ’98 dei Rangers di Glasgow, l’altro nientepopodimeno che Marcus Holmgren Pedersen, ossia il nuovo esterno destro del Torino: la risposta di Davide Vagnati alla dolorosa cessione di Raoul Bellanova.

Il primo giorno di Pedersen a Torino

La giornata di ieri verrà chiaramente ricordata con maggiore amarezza rispetto alla curiosità nei confronti del norvegese. Prima infatti è stato pubblicato sui profili social del club il post che comunicava il passaggio di Bellanova all’Atalanta, poi l’aurora boreale è apparsa nel cielo di Torino, in precedenza al benvenuto a Pedersen. Il norvegese ha poi tastato il terreno del Grande Torino prima delle foto di rito, con la maglia numero 16 mostrata all’obiettivo in compagnia di Davide Vagnati. A celebrare il trasferimento era presente ovviamente anche il suo entourage. “L’abbiamo fatto di nuovo, amigo. Molto felice per te” si può leggere nella caption del post pubblicato da un sorridente Jose Enrique che questa volta non si sarà dunque sbagliato a proporre il suo assistito alla dirigenza granata, con Pedersen tornato in Italia dopo la precedente esperienza a Sassuolo.