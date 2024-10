Il bilancio del Torino in casa e del Como in trasferta in vista della sfida di stasera che vedrà le due squadre di fronte

Questa sera torna il Torino, che dopo gli 0 punti nelle ultime 3 sfide deve necessariamente ripartire, già contro il Como. I lombardi faranno visita ai granata in una sfida che si preannuncia spettacolare, in cui si affrontano due squadre molto aperte. Da un lato i ragazzi di Vanoli devono vincere per non rimanere impantanati in classifica, mentre dall’altro i lariani hanno l’obiettivo di allontanarsi dalla zona rossa per sognare in grande.

I numeri del Torino in casa

Quarta partita interna stagionale per il Toro, se si escludono quelle di Coppa Italia. Nonostante il fattore casa, davanti ai propri tifosi i granata hanno ottenuto solamente 4 punti in tre partite. All’esordio è arrivata una vittoria convincente contro l’Atalanta di Gasperini, mentre dopo il rendimento è calato gradualmente. Alla 4ª giornata Zapata e compagni erano stati bloccati sullo 0-0 dal Lecce, mentre due settimane più tardi la Lazio si è imposta con il risultato di 2-3. Già da oggi, dunque, bisogna tornare a fare punti in casa: la squadra di Vanoli deve aggrapparsi alle partite interne per risalire la classifica.

I numeri del Como in trasferta

Dal canto suo, il Como ha già giocato 5 partite lontano dalla propria terra; questo a causa dei lavori di ristrutturazione del Sinigaglia, che hanno obbligato la squadra di Fabregas a giocare in trasferta nelle prime tre giornate di campionato. E anche per questo motivo, il campionato dei lariani era iniziato con delle difficoltà: prima la netta sconfitta per 3-0 contro la Juventus, poi il pareggio di Cagliari e infine l’1-0 subito dall’Udinese. Il percorso è migliorato con l’importantissima vittoria per 2-3 contro l’Atalanta, mentre nulla hanno potuto in casa della capolista Napoli. Anche il Como, come detto, cerca punti importanti utili poi a fine stagione in ottica lotta salvezza.