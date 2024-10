I precedenti di Torino-Como: in casa dominano i granata, che hanno perso una sola volta in 13 partite contro i lombardi

Parola d’ordine: ripartire. Il Torino scende di nuovo in campo dopo il recente periodo negativo, e lo fa ospitando il sorprendente Como di Cesc Fabregas. I granata devono necessariamente ottenere i tre punti per evitare brutte sorprese, e in questo senso l’incrocio con i lariani rappresenta qualcosa di favorevole se si fa riferimento alla storia. Le due squadre si sono incrociate 13 volte in Serie A in terra piemontese, e il bilancio pende nettamente più dalla parte del Toro: 7 vittorie, 5 pareggi e una sconfitta. Un trend a cui i ragazzi di Vanoli vogliono dare certamente continuità.

L’ultimo precedente

Data la lunga assenza del Como dalla massima serie, l’ultima partita tra le due squadre risale addirittura gennaio del 2003. In quell’occasione piemontesi e lombardi occupavano le ultime due posizioni della classifica di Serie A, e finirono per annullarsi pareggiando 0-0. La stagione finì in modo negativo per entrambe, con la retrocessione in cadetteria. Era il Torino di Ferrante, Castellini, Balzaretti e non solo, con Ulivieri in panchina.

La prima vittoria di Sala

Altra partita che vale la pena ricordare è quella giocata il 29 gennaio 1989. Il Torino composto da Cravero, Marchegiani e non solo ospitava il Como per la quinta giornata di Serie A, e dopo un inizio difficile di stagione riuscì a ottenere il primo squillo. Quella ha anche rappresentato la prima vittoria da allenatore per Claudio Sala.

Il post Superga

Spicca tra i ricordi anche la sfida del febbraio del 1950, la prima stagione dopo la tragedia di Superga. I granata allenati da Bigogno sono riusciti a imporsi con il risultato di 4-0 sui lariani, grazie alla doppietta di Giuliano e alle reti di Carapellese e Santos. Una grande vittoria, nel ricordo del Grande Torino.