Givdas Gineitis è stato portato per la prima volta in prima squadra da Ivan Juric ma anche Vanoli lo considera un’alternativa importante

Paolo Vanoli ha ribadito quanto conti su Gvidas Gineitis: in conferenza stampa descrivendolo come “ottima mezzala”. Il tecnico italiano ha parlato del suo centrocampista usando parole al miele, elogiando le sue caratteristiche atletiche e il suo tiro potente, dicendo che può ancora crescere molto e che deve strutturarsi ancora un po’. Il numero 66 però, agli occhi di Vanoli non è solo un giovane che con il tempo può crescere, è anche un’importante risorsa per il presente, specialmente in una stagione in cui gli infortuni stanno pesando molto sulla squadra.

Gineitis: cinque le presenze in questo campionato

Il giocatore lituano infatti ha già giocato 5 partite in stagione tra cui la sfida di San Siro contro l’Inter riuscendo anche a servire l’assist a Zapata per il gol del momentaneo 2-1. Nelle gerarchie è sicuramente indietro, dopo Linetty, Ricci, Ilic e probabilmente anche Tameze ma, con l’infortunio del serbo e la possibilità di Tameze di giocare come difensore potrebbe trovare sempre più spazio.Gvidas Gineitis è arrivato nella Primavera del Toro dalla SPAL nel gennaio del 2022 e dopo appena un anno di permanenza nel vivaio è stato subito trasferito in pianta stabile in prima squadra nel gennaio del 2023.

Il salto dalla Primavera con Juric

Questo salto è stato fortemente voluto da Ivan Juric che già prima di portarlo definitivamente in prima squadra lo aveva convocato e fatto anche giocare. La fiducia dell’allenatore di Spalato nei confronti di questo ragazzo si è vista quando lo ha selezionato, complici anche gli infortuni, come titolare nella sfida di San Siro contro il Milan. Ebbene, seppur Vanoli sia molto diverso da Juric, anche a lui il classe 2004 piace molto e vuole cercare di sfruttare al meglio le sue caratteristiche in modo anche da permettergli di crescere e e affermarsi, in futuro, come centrocampista titolare del club piemontese.