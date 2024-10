Vanoli in conferenza stampa ha confermato Coco al centro della squadra anche dopo gli errori contro Inter e Cagliari

La titolarità di Saul Coco non è in discussione, nonostante gli errori commessi nelle ultime partite: lo ha assicurato Paolo Vanoli nel corso della conferenza stampa di quest’oggi. Il numero 23 del Torino aveva iniziato alla grande la sua avventura in granata riuscendo anche a segnare 2 gol. Nelle recenti partite però sono arrivati errori troppo importanti che sono costati molto al Toro: contro l’Inter doveva marcare Thuram e il francese è riuscito comunque a segnare 3 gol perché il difensore non lo ha seguito nel migliore dei modi e contro il Cagliari è anche arrivato l’autogol che ha permesso alla squadra di Davide Nicola di vincere la partita. Vanoli ha scartato l’ipotesi di farlo riposare per farlo riprendere a livello mentale. Queste le parole del tecnico del Torino: “Devono imparare a essere campioni, tutti li passiamo certi momenti, dobbiamo resettare, nei momenti difficili bisogna usare la testa altrimenti ogni volta che uno sbaglia lo lasciamo in panchina?“. Messaggio chiarissimo per l’ex difensore del Las Palmas che deve cercare di cancellare gli errori e ripartire da zero per continuare la stagione al meglio.

Tutta la difesa deve aumentare la concentrazione

Dopo aver ribadito la sua fiducia a Saul Coco e aver chiesto al suo giocatore una reazione a livello mentale Paolo Vanoli ha anche affermato che in generale bisogna migliorare la difesa per cercare di subire meno gol e in particolare secondo l’allenatore serve fare un salto di qualità a livello mentale di concentrazione. Molti degli ultimi gol subiti dai granata infatti, specie negli ultimi minuti di gara, sono evidentemente frutto di disattenzioni individuali non coperte a dovere dai compagni. Queste le parole dell’allenatore del Torino a riguardo: “Se andiamo a vedere i gol subiti dobbiamo anche vedere quelli che abbiamo fatto, è una questione di attenzione, va allenata tutti i giorni nei particolari”. Questo processo però non può prescindere da Coco in cui Vanoli ripone una fiducia pressoché illimitata.