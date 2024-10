Ecco dove vedere Torino-Como in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 25 ottobre alle ore 20:45

Torino-Como si gioca per la 9^ giornata di Serie A. La partita si gioca alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, venerdì 25 ottobre. Vanoli contro Fabregas, per la prima volta in Serie A. Toro che ha bisogno dei 3 punti. La partita sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario un abbonamento.