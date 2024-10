Verso Torino-Como di domani sera: Antonio Sanabria non è al top. Possibile occasione da titolare per Karamoh

Torino-Como di domani sera è una partita molto importante per il Torino. Servono punti per uscire dal momento buio. Vanoli confida nei suoi ragazzi che giocheranno contro la squadra di Fabregas. Nello spogliatoio del Toro, è chiaro che c’è un virus che gira. Contro il Cagliari infatti, Walukiewicz e Tameze non erano al meglio per colpa della febbre e poi Pedersen ha dovuto dare forfait. Adesso c’è Antonio Sanabria che non è al top. Questo è un problema. Il numero 9, dopo la doppietta con il suo Paraguay, in Sardegna aveva fatto un bel gol di testa. Senza Zapata, al fianco di Ché Adams, è lui l’uomo su cui puntare. Contro il Como, verranno valutate le sue condizioni. Intanto, Karamoh scalda i motori.

Occasione per Karamoh?

Attenzione quindi a Karamoh, che potrebbe avere un importante occasione. Sanabria magari verrà recuperato per andare almeno in panchina, oppure ce la farà dal primo. Ma il francese numero 7 è pronto a sostituirlo, in caso di necessità, anche dal primo minuto. Senza il capitano Zapata, oltre a Sanabria ci sono solo Adams e Karamoh come attaccanti. Poi c’è anche Njie che può dare una mano. Karamoh è pronto e scalpita. Obiettivo lasciare il segno e convincere tutti, Vanoli compreso che punta su di lui.

Per ora solo la Coppa Italia da titolare

Lo scorso anno Karamoh, visto il poco spazio con Juric, era andato in prestito al Montpellier. Ma da gennaio in poi le cose non erano cambiate. Poco spazio anche in Francia e poi ha fatto ritorno a Torino. In estate ha convinto Vanoli ed è rimasto al Toro. Per ora 5 partite in Serie A, tutte da subentrato. 2 partite in Coppa Italia anche, di cui quella contro l’Empoli da titolare. In campionato non ha ancora esordito dall’inizio. Il suo contratto è in scadenza e deve dimostrare in questa stagione.