Le parole dell’allenatore granata Paolo Vanoli in conferenza stampa in vista della partita di Serie A contro il Como

Vigilia di Torino-Como. Come di consueto, Paolo Vanoli presenta la sfida contro gli uomini di Cesc Fabregas. Si gioca domani sera alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. 9^ giornata di Serie A. Di seguito, le parole dell’allenatore granata. Si parte subito con le domande del canale ufficiale: “La squadra sta bene a parte la rabbia per quello che è successo col Cagliari, bisogna pensare un po’ meno alla prestazione e più ai punti, con la voglia di non prendere gol e poi di prendere i tre punti”. Sulle insidie: “Ottimo allenatore che al Chelsea ho allenato, è stato un giocatore che mi ha insegnato tanto, a volte lo prendo come esempio, sono gli esempi di un giocatore vincente, di volersi andare a conquistare un posto nell’undici titolare”. Sul turnover per le due partite in sei giorni: “Tanti ragazzi li recuperiamo, vediamo di partita in partita, dobbiamo essere focalizzati su domani”.

La conferenza stampa di Vanoli

Come sta Sanabria?

“Ha avuto un attacco febbrile, ora la febbre è scesa. Lo stesso per Karamoh che sarà in gruppo, Pedersen ha smaltito la febbre e sarà con noi”.

Tanti i gol presi: cosa manca?

“La voglia di arrivare a un risultato, è stata la differenza tra noi e il Cagliari, bisogna restare sul piano della prestazione ma poi servono i punti”.

C’è qualcosa da registrare in difesa?

“Se andiamo a vedere i gol subiti dobbiamo anche vedere quelli che abbiamo fatto, è una questione di attenzione, va allenata tutti i giorni nei particolari”

Cosa vi ha detto Cairo ieri?

“Cairo è arrivato a caricare la squadra, quando le cose non vanno bene è utile. Il discorso è stato soprattutto motivazionale”

A inizio stagione hai parlato spesso di importanza del gioco per arrivare al risultato, prima diceva che ora serve fare punti pensando meno alla prestazione. Ha cambiato idea?

“Non mi piace fare punti senza la prestazione, ci manca la cattiveria per raggiungerlo. Questo è un periodo che serve ad invertire quella tendenza, fare quello che ci è successo a Cagliari non è possibile”.

Sarà possibile vedere la difesa a quattro?

“Non sono integralista, analizzo ogni situazione, l’ipotesi difesa a quattro può esserlo ma poi bisogna anche vedere anche gli altri giocatori, il discorso è collettivo, sui gol presi si può cambiare qualcosa”.

Maripan può giocare dall’inizio?

“Lui è una risorsa importante”.

Potremmo vedere Vlasic dietro la punta? Una sorta di 3-5-1-1?

“Può essere una soluzione, per esempio ieri senza Sanabria è una cosa che ho provato”.

Che messaggio può lanciare a Sanabria?

A Tonny non devo lanciare messaggi, ha fatto sempre grandi prestazioni, ora ha aggiunto gol in Nazionale e gol a Cagliari. Si prende le proprie responsabilità, se abbiamo fatto il doppio dei gol dello scorso anno vuol dire che quella è una situazione che ci è chiara.

Cosa serve per migliorare la fase difensiva?

“Sono gol che abbiamo preso spesso perché abbiamo perso l’uomo in area, poi alcune volte come l’autogol è stata una questione mentale”.

Coco potrebbe avere un turno di stop?

“Devono imparare a essere campioni, tutti li passiamo certi momenti, dobbiamo resettare, nei momenti difficili bisogna usare la testa altrimenti ogni volta che uno sbaglia lo lasciamo in panchina?

Coco e Maripan sono entrambi in grado di coprire tutti i ruoli nella difesa a tre?

“Coco penso possa farli tutti e tre, Maripan penso che per la sua esperienza e carisma è più adatto come centrale in una difesa a tre”.