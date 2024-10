Così l’allenatore del Como, Cesc Fabregas, ha parlato del Torino, prossimo avversario dei lariani venerdì sera al Grande Torino

A due giorni dalla partita tra Torino e Como di venerdì, Cesc Fabregas ha presentato la sfida contro i granata. “Sono una squadra storica, solida e fortissima”, ha spiegato. “Hanno un centrocampo molto forte e un allenatore, Vanoli, che conosco ed è molto bravo. Credo che giocheranno con il modulo 3-5-2, mancherà Zapata e stanno cambiando modo di giocare. Nel loro organico hanno molti giocatori internazionali come Maripan, che ha giocato con me al Monaco. Se vogliamo vincere dovremo affrontarli nella maniera giusta”.

“Fiducia in Belotti”

Su Belotti: “L’ho impiegato meno ma ho fiducia in lui. È sereno. Porta leadership e esperienza. Vediamo. Diciamo che qualche volta i cambi e gli inserimenti li studi, in altre circostante ti arrivano come un’intuizione, una sensazione sul momento”.

Fabregas sugli assenti

Sugli assenti: “Mancherà Van der Brempt, non sarà disponibile per due o tre settimane in quanto ha riportato una piccola lesione al quadricipite. Sergi Roberto si è allenato e pare stia bene e così anche Dossena. Cerri ha avuto un problema alla schiena ma oggi sta meglio”. Quando a Fabregas viene chiesto se ci sia un giocatore in cui si riconosce, risponde: “Penso a Sergi Roberto, è un giocatore che è sempre al posto giusto al momento giusto e presto arriverà anche a fare gol”.