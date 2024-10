Il neo capitano del Torino, Karol Linetty, è intervenuto ai microfoni di Torino Channel al termine della gara contro il Cagliari

Al termine di Cagliari-Torino 3-2, ha parlato ai microfoni di Torino Channel il neo capitano granata Karol Linetty: “Perdere così è molto pesante, dopo che abbiamo ribaltato il risultato e siamo andati sul 2-1 eravamo in controllo della partita, poi un angolo ha cambiato la gara”.

Ancora sugli errori commessi: “Se il primo gol arrivato dopo un errore arbitrale ha pesato? No, dopo primo gol subito abbiamo immediatamente pareggiato, poi abbiamo iniziato bene la ripresa e abbiamo trovato il 2-1. Poi ci sono stati due errori che abbiamo pagato a caro prezzo e abbiamo perso i tre punti”.

Per Linetty è stata la prima partita da capitano del Torino: “Ero molto orgoglioso di avere la fascia da capitano, ma in campo dobbiamo essere tutti capitani. Mi dispiace molto per Duvan, in campo ci è mancato. Faremo di tutto per vincere le prossime parta. La partita ora è passata, dobbiamo guardare avanti”.