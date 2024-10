Le parole di Davide Nicola, allenatore del Cagliari, dopo la vittoria della sua squadra per 3-2 contro il Torino

Davide Nicola ha parlato a Dazn dopo la vittoria della sua squadra. Ecco le sue parole: “Blocco mentale a me sembra forte come concetto. Si tratta di sfruttare meglio, con il lavoro, la produzione di gioco e capacità che questa squadra ha avuto dalla prima partita. Se si guardano gli ultimi risultati, sembra che stiamo facendo un qualcosa di incredibile. Ma prima non sfruttavamo le occasioni. Questa sera abbiamo incontrato una squadra molto qualitativa. Una squadra capace di fare 2 gol a noi, all’Inter e al Milan. 3 al Verona e 2 alla Lazio. Dimostrazione che ha qualità. Un progetto di giocatori chiaro: è una squadra forte. Poco da dire. A maggior ragione sono contento per i miei ragazzi. Per raggiungere il nostro obiettivo servono idee e sfacciataggine, che non significa mancanza di umiltà. Ci vuole convinzione in quello che facciamo. In certi momenti non siamo ancora come vorremmo essere, ma dopo 10 partite è normale. Ho cambiato Luvumbo a fine primo tempo perché non riuscivamo a comprendere la sua posizione e a contrapporci. Eravamo poco aggressivi. Poi dopo due partite in Nazionale avevano bisogno lui e Marin di passarsi il testimone. Non mi è piaciuto il gol preso da Linetty. Se non facciamo attenzione, diventiamo vulnerabili. Piccoli può fare molto di più. Deve continuare così. Farà parlare di sé”