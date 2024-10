Le parole dell’allenatore del Toro dopo la quarta sconfitta consecutiva dei granata, arrivata a Cagliari contro Nicola

Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Cagliari-Torino. Ecco le sue parole: “Sicuramente dobbiamo migliorare la concentrazione in fase difensiva. Creiamo e giochiamo tanto, ma nei momenti importanti veniamo penalizzati. Questa è una cosa che è da un po’ che ci succede. Due gol su tre sono arrivati su palle inattive. Sottolineo che sul primo gol, su punizione, era fallo loro. Da lì è cambiata la partita. Penso che questo Torino abbia fatto una grande prestazione. Ha voglia di dimostrare, nonostante un’assenza pesante come quella di Zapata. La strada è lunga e dobbiamo migliorare perché abbiamo cambiato tanto. Manca il dettaglio. Quel dettaglio che ti fa migliorare una prestazione collettiva. Il risultato non deve condizionare quello che noi abbiamo fatto. Dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo subito, il dettaglio fa la differenza. A centrocampo i centimetri ci mancano. Sapevamo che in questo campo, contro una squadra fisica, questo poteva essere determinante. Dobbiamo essere un po’ più furbi, un po’ più cattivi, un po’ più determinati. Avevamo ribaltato bene una grandissima partita, ma poi la partita dura 95 minuti. Adams e Sanabria sono stati bravissimi, possono ancora migliorare. Vlasic ci può dare tanto tra le linee, è importante e dobbiamo migliorare la sua condizione. Oggi era la prima volta, dopo tanto tempo, che faceva 90 minuti. Dobbiamo migliorare anche sull’inserimento delle mezzali. A questo ci possiamo arrivare. Se una squadra vuole giocare, deve essere più attenta. Più veloce a riposizionarsi per la fase difensiva, capire i momenti e questo a volte lo sbagliamo”.