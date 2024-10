Milinkovic-Savic ha grosse responsabilità sulla punizione dell’1-0 di Viola, Vlasic si vede poco: le pagelle di Cagliari-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 5: Viola calcia la punizione forte e centrale, di fatto addosso al portiere granata che non vede però partire il pallone e subisce un gol del tutto evitabile. Si riscatta in parte nella ripresa con una bella parata sempre sul centrocampista del Cagliari.

WALUKIEWICZ 5,5: un po’ troppo macchinoso, in un paio di occasioni si fa superare in velocità dagli avversari.

COCO 4: nel primo tempo si fa superare in più occasioni con troppa facilità dagli avversari e perde anche più volte la marcatura delle punte in area. A rendere ancora più nera la sua giornata è l’autogol che permette al Cagliari di andare sul 3-2.

MASINA 5: dal suo lato il Cagliari riesce a passare con troppa facilità. Qualche buona chiusura ma anche la sua prestazione è insufficiente.

LAZARO 6,5: è uno dei più positivi nel Torino. Spinge molto sulla fascia desta e riesce a mettere nell’area di rigore avversaria diversi palloni interessanti. È lui anche a pennellare il calcio d’angolo da cui nasce la rete del momentaneo 1-1 di Sanabria. (st 37′ DEMBELÉ: sv)

VLASIC 5,5: prima da titolare in questa stagione per il croato che non riesce però a incidere. Nel primo tempo spreca un paio di potenziali occasioni con due tiracci, poi nelle ripresa, complice forse anche una condizione fisica non ottimale, finisce per sparire dal vivo del gioco (st 37′ KARAMOH: sv)

LINETTY 6,5: festeggia come meglio non potrebbe la nomina a capitano (seppur momentaneo): suo il gol del 2-1 con un missile dal limite che si infila nell’angolino dove Scuffet non può arrivare. La rete è il meritato premio a una buona prestazione. (st 30′ GINEITIS: sv)

RICCI 6: gioca come mezzala sinistra, nella posizione che solitamente è occupata di Ilic. Si inserisce spesso in avanti e nel primo tempo ha anche una buona occasione ma la spreca calciando malamente sopra la traversa. Buona comunque la sua prestazione.

VOJVODA 6: agisce come esterno di sinistra. Dopo un avvio di partita un po’ timido, cresce con il passare dei minuti e, soprattutto nel secondo tempo, la sua spinta si fa costante e inizia a mettere vari palloni nell’area di rigore avversaria.

ADAMS 5,5: in pieno recupero Scuffet deve compiere un vero e proprio miracolo per negargli il gol del 3-3. Lo scozzese fino a quel momento si era visto però solamente a sprazzi, non riuscendo a incidere per tutta la partita.

SANABRIA 6,5: con Zapata infortunato aumentano le responsabilità per il paraguaiano che risponde presente. Il numero 9 sfrutta al meglio la prima occasione che ha segnando di testa la rete del momentaneo 1-1.

All. VANOLI 6: la formazione che manda in campo è quasi obbligata, considerato il gran numero di giocatori indisponibili per questa gara. Tutti i limiti della rosa vengono fuori a Cagliari, con i giocatori a disposizione era difficile fare qualcosa in più.