Segna Viola su punizione, ma Coco non fa fallo piuttosto lo subisce, pareggia Sanabria su angolo di Lazaro: la sintesi

Per la sfida dell’Unipol Arena, il Torino si presenta con una grossa e già nota defezione, quella di Zapata. Non solo, perché oltre alle già note assenze di Ilic e Sosa va ad aggiungersi quella di Pedersen, fermato però solo dall’influenza, al contrario dei due compagni. Vanoli, quindi, schiera Vojvoda sulla fascia, mentre in difesa c’è Walukiewicz con Coco e Masina. Davanti Adams con Sanabria mentre in mezzo per la prima volta Vlasic è titolare. Buon ritmo già dai primi minuti. Scontro tra Sanabria e Viola: i sardi protestano per l’intervento al limite sinistro dell’area ma per l’arbitro si può proseguire. Un paio di minuti dopo si fa vedere Adams dalle parti di Scuffet ma il portiere in qualche modo lo anticipa. Punizione di Viola al quarto d’ora, ma Milinkovic-Savic alza il pallone. Al 21′ è invece di Ricci l’occasione dalla parte opposta: cross di Linetty in area, Adams di testa la tocca per Ricci posizionato praticamente a centro area. Manca l’impatto col pallone il numero 28, che colpisce male e debolmente. Al 23′ Mina segna ma l’azione era viziata da un evidente fallo su Sanabria: l’arbitro non fischia immediatamente nonostante sia palese l’intervento falloso. Cambia il risultato al 38′: Aureliano concede una punizione dal limite per un fallo di Coco su Viola. Un errore in realtà, perché Coco il fallo lo subisce. Danno e beffa: Viola porta avanti il Cagliari con la partecipazione e di Milinkovic-Savic. Il vantaggio sardo dura pochissimo perché tre minuti dopo, su angolo di Lazaro, Sanabria svetta di testa, pareggia i conti e dedica il gol a Zapata, mostrando alla telecamera la sua maglia. Si va al riposo sull’1-1.