Cagliari-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo due settimane di pausa, il Torino torna in campo. I granata fanno visita al Cagliari dell’ex Davide Nicola, una squadra in lotta per non retrocedere e reduce da un buon pareggio esterno contro la Juventus. Dal canto suo, invece, il Toro ha l’obbligo di vincere per non venir acchiappato dalle squadre che stanno dietro in classifica. Ci si aspetta dunque una partita ricca di spettacolo. Segui Cagliari-Torino in diretta su Toro.it.

Cagliari-Torino: le formazioni ufficiali

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. A disp. Ciocci, Sherri, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Wieteska, Palomino, Azzi, Gaetano, Mutandwa, Felici. All. Nicola.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Vojvoda, Vlasic, Ricci, Linetty, Lazaro; Adams, Sanabria. A disp. Paleari, Donnarumma, Karamoh, Dembele, Tameze, Gineitis, Ciammaglichella, Bianay Balcot, Gabellini, Zaia. All. Vanoli.

Cagliari-Torino: il prepartita

Ore 17.00 Le squadre sono arrivate allo stadio. A breve saranno in campo per il riscaldamento.

Ore 16.00 È già tutto pronto all’Unipol Domus di Cagliari per la sfida tra i rossoblù e il Torino. Le due squadre arriveranno a breve allo stadio, ma intanto già una gran parte dei tifosi è ai tornelli, in procinto di accedere all’impianto. Ci si aspetta una sfida spettacolare, tra due squadre con obiettivi differenti.

Dove vedere Cagliari-Torino in tv e in streaming

Cagliari-Torino è visibile sia su DAZN che su Sky Sport. Per vedere la partita, è necessario un abbonamento a una delle due emittenti, sottoscritto il quale si potrà seguire la gara in streaming attraverso Smart tv, tablet, computer. I canali dedicati a Sky sono Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming anche su SkyGo e su Now TV.

Cagliari-Torino: la diretta

Calcio d’inizio in programma alle 18.00