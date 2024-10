Ballottaggi in difesa, dove cinque giocatori corrono per tre maglie: ecco il possibile undici di Vanoli

Il Torino vuole rialzare la testa e tornare alla vittoria contro il Como. Paolo Vanoli per cercare di battere il Como di Fabregas l’allenatore del Torino si affiderà a MIlinkovic–Savic tra i pali. I dubbi più consistenti per l’ex tecnico del Venezia si trovano in difesa. Infatti dopo aver subito nove gol nelle ultime tre partite di Serie A è evidente che qualcosa non funzioni. Sarà ancora confermata la difesa a 3 con Saul Coco che partirà senza dubbio nell’11 titolare. Il primo ballottaggio è quello tra Masina e Maripan e da questo dipenderà anche la posizione in campo di Coco, confermato da Vanoli in conferenza stampa. Con Masina a sinistra, Coco giocherebbe al centro, con Maripan invece l’ex Las Palmas agirebbe come braccetto di sinistra. Anche nella scelta del braccetto di destra ci sono dubbi, infatti Vanoli ancora non ha scelto tra Walukiewicz e Vojvoda con il numero 27 favorito sul numero 4.

Centrocampo e attacco confermati

Sugli esterni ci sono pochi dubbi visto l’infortunio di Borna Sosa. Lazaro sarà schierato sulla fascia sinistra mentre Pedersen giocherà a destra, al rientro dopo l’influenza. A centrocampo Ricci è un titolare inamovibile che sta continuando a migliorare e a diventare sempre più importante per i granata. Insieme a lui molto probabilmente giocherà Karol Linetty che dopo il gran gol contro il Cagliari difficilmente sarà messo in panchina. Attenzione però a Gineitis che Vanoli apprezza moltissimo e potrebbe rubare il posto al polacco. A svolgere il ruolo di mezzala destra ci sarà Vlasic. Davanti con ogni probabilità invece giocheranno Sanabria, reduce dal gol contro il Cagliari, e Adams.

La probabile formazione del Toro

Ecco il possibile undici di Vanoli:

Torino (3-5-2): MIlinkovic-Savic, Vojvoda, Maripan, Coco, Lazaro, Linetty, Ricci, Vlasic, Adams, Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Bianay Balcot, Dembelè, Tameze, Ciammaglichella, Njie, Karamoh, Allenatore: Vanoli

Indisponibili: Schuurs, Ilic, Zapata, Sosa, Njie, Ilkhan

Squalificati: Nessuno