La probabile formazione del Como / Fabregas conferma il 4-2-3-1 già visto nelle precedenti: tutti gli ex granata in panchina

Questa sera alle 20.45 andrà in scena allo stadio Olimpico Grande Torino la sfida tra Torino e Como. I granata arrivano da un momento molto negativo e vogliono cercare di rialzare la testa, mentre la squadra lombarda sembra essere in forma. Fabregas con ogni probabilità schiererà i suoi ragazzi con un 4-2-3-1 per poter sfruttare al meglio le caratteristiche di ciascuno, formazione utilizzata nelle ultime cinque partite di Serie A. Pochi dubbi per la porta dei biancoblu che sarà presidiata da Audero. L’infortunio di Van Der Brempt ha tolto a Fabregas il dubbio per chi schierare come terzino destro: toccherà infatti a Iovine. Il resto della difesa probabilmente sarà composta da Dossena e Kempf a fare i difensori centrali e Alberto Moreno come terzino sinistro. Difesa che ad inizio anno faceva anche affidamento su un grande nome come quello di Varane che però si è ritirato dal calcio giocato lasciando i compagni al suo posto.

Ballottaggio a centrocampo: Sergi Roberto o Mazzitelli?

Sulla mediana Fabregas schiererà quasi sicuramente Perrone e gli affiancherà uno tra Sergi Roberto e Mazzitelli. I due sono testa a testa per un posto da titolare ogni domenica ma lo spagnolo è leggermente favorito rispetto all’ex giocatore del Frosinone. Pochissimi dubbi sulla trequarti con Nico Paz titolare inamovibile di questa squadra, oltre che giocatore più pericoloso non solo per gol e assist ma anche perchè quasi tutto il gioco di Fabregas passa dai suoi piedi. Alla sinistra dell’ex giocatore del Real Madrid giocherà Fadera mentre alla destra del numero 79 ci sarà l’ex Lecce Strefezza che qualche anno fa sembrava anche essere un obiettivo di mercato per i granata. Davanti giocherà Patrick Cutrone come unica punta che grazie alle sue ottime prestazioni si è guadagnato il posto da titolare, occhio però anche a Belotti che potrebbe subentrare a gara in corso.

La probabile formazione del Como

Probabile formazione Como (4-2-3-1): Audero; Iovine, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. A disposizione: Reina, Sala, Baselli, Barba, Goldaniga, Jasim, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Belotti, Gabrielloni, Verdi, Cerri. Allenatore: Fabregas.

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Van der Brempt