Torino-Como potrebbe decidersi nei duelli individuali: uno dei principali è quello in trequarti tra il croato e l’ex Real Madrid

Messa alle spalle la partita contro il Cagliari, il Torino si prepara a tornare in campo. I granata ospitano il Como per una sfida che sembra già quasi decisiva. Sì, perché dopo 3 sconfitte di fila in campionato è fondamentale ottenere i tre punti: da un lato per non scendere troppo in classifica, dall’altro per fare risultato prima delle complicatissime sfide contro Roma, Fiorentina e Juventus. Vanoli sceglierà certamente i migliori uomini a disposizione per la sfida, facendo affidamento soprattutto su Vlasic ora che l’ex West Ham è tornato a pieno regime.

Vlasic-Nico Paz, fantasia al potere

In una sfida che si preannuncia comunque aperta, a fare la differenza possono essere i duelli individuali: e allora sarà Coco vs Cutrone, Sanabria vs Dossena e Ricci vs Sergi Roberto, ma soprattutto Vlasic contro Nico Paz. Se il trequartista croato è rimasto fuori a lungo, rientrando e risultando decisivo nelle ultime giornate, il giocatore scuola Real Madrid è invece forse la sorpresa più bella dell’intera Serie A in questo inizio di stagione. Fabregas lo ha aspettato, ha incrementato gradualmente il suo minutaggio fino a renderlo il leader tecnico della squadra, nonché l’uomo capace di guidare tutti i compagni verso il gol. Paz ha sin da subito dimostrato grandi doti, e le superbe prestazioni lo hanno addirittura portato a essere convocato con l’Argentina per la sosta di ottobre. Tanto del Como dipende da lui, ma lo stesso può dirsi del Torino con Vlasic. Come detto, il croato è tornato in campo contro la Lazio dopo il lungo infortunio, e si è subito reso protagonista con un gol e un assist nelle prime tre apparizioni. Entrambi rispecchiano il prototipo del trequartista di fantasia – forse l’argentino maggiormente data la posizione più avanzata – e le migliori palle gol della sfida passeranno certamente dai loro piedi.