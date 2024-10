Dopo prestazioni negative finalmente Saul Coco ha ritrovato la forma di inizio anno: contro il Como ha fatto una buona prestazione

Dopo gli errori in marcatura contro Lazio e Inter e l’autogol contro il Cagliari Coco è stato molto criticato, soprattutto avendo notato le sue evidenti qualità, quelle mostrate a inizio campionato. Alla vigilia della partita contro il Como però Vanoli ha parlato anche di lui, rinnovandogli la fiducia e invitandolo a reagire agli errori con una mentalità da “campione”. Ieri Coco ha dimostrato al suo allenatore che era in grado di reagire con questa mentalità. Infatti nonostante non abbia fatto una partita del tutto perfetta il fatto che non abbia più commesso troppi errori grossolani come nelle precedenti partite è un notevole passo avanti oltre che un segnale molto forte al suo allenatore. Un segnale sul fatto che qualunque cosa accada alla difesa, che si giochi a tre o a quattro Saul Coco h le capacità, fisiche, tecniche e mentali per guidare il reparto difensivo dei granata da adesso fino alla fine della stagione, o almeno fino al ritorno di Perr Schuurs con cui dovrebbe fare coppia e insieme a lui caricarsi sulle spalle tutta la difesa.

Contro il Como non era un compito facile

Saul Coco è riuscito a fare una buona prestazione contro il Como, sebbene non sia riuscito a fare nulla di superlativo, contro la squadra di Fabregas non era facile. Infatti solo in altre due occasioni i lombardi non sono riusciti a segnare nemmeno un gol, contro la Juve nella sconfitta per 3-0 e contro l’Udinese quando persero 1-0. In particolare è la formazione del Como che ha reso difficile il compito ai ragazzi di Vanoli. Il Como infatti aveva Nico Paz che si muoveva dietro al tridente offensivo. Ottimo in questo senso il lavoro di Coco e compagni nell’arginarlo. I meriti del difensore ex del Las Palmas e dei suoi compagni di reparto si vedono soprattutto guardando le statistiche e osservando che il Como ha avuto il 69% del possesso palla e, con tutto questo tempo in controllo del gioco sono riusciti solamente a concludere 6 volte in porta, peraltro trovando un insuperabile Milinkovic-Savic in porta.