La stagione 2024/25 del Torino si concluderà con la sfida casalinga contro la Roma. Ecco le info sulle modalità di acquisto dei biglietti

Il Torino è pronto a giocarsi le proprie chance nelle ultime 4 partite della stagione. I granata dovranno difendere il decimo posto. Attualmente, il Como insidia la formazione di Vanoli, con i biancazzurri distanti appena un punto da Adams e compagni.

Il Toro concluderà la propria stagione in casa. I granata, infatti, ospiteranno la Roma di Claudio Ranieri. I giallorossi sono in cerca di punti preziosi per la qualificazione alla Champions League e vorranno tenere vive le loro occasioni di approdare in Europa fino all’ultima giornata.

Le modalità di vendita dei biglietti

Manca sempre meno all’inizio della vendita dei tagliandi del match tra Torino e Roma. La partita è in programma domenica 25 maggio alle ore 15.00 ma data e ora sono ancora da confermare. È bene ricordare che i biglietti acquistati con la formula “data e ora da confermare” saranno comunque validi per la partita.

Avranno priorità di acquisto gli abbonati alla stagione 24-25 che potranno acquistare in un’unica transazione fino a 4 biglietti a prezzi agevolati. La vendita sarà disponibile dapprima per i titolari della card Cuore Granata e, successivamente, inizierà la vendita libera. La card si può sottoscrivere su Vivaticket al costo di 15€. I biglietti saranno in vendita su Vivaticket e sul sito ufficiale del club www.torinofc.it.