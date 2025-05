Anche Vlasic è uscito con una bocciatura dalla sfida del Via del Mare contro il Lecce: il croato non è riuscito a fare la differenza

Niente da fare per il Torino, che anche contro il Lecce non è riuscito a ritrovare la vittoria. I granata sono stati battuti 1-0 dai salentini, i quali si sono rilanciati nella corsa salvezza, andando incontro alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite. Segnali piuttosto preoccupanti, che dimostrano come la squadra non abbia seguito al meglio le richieste di Vanoli, vale a dire quelle di continuare a dare il massimo fino alla fine, pur senza obiettivi da raggiungere. Per l’ennesima volta in tanti hanno deluso: da Biraghi – peggiore in campo – ad Adams e Ricci, fino ad arrivare a un evanescente Vlasic.

Vlasic “assente”

Nella cupa notte granata del Via del Mare, in cui sono stati davvero in pochi a salvarsi, Vlasic è stato tra i peggiori in campo. Ancora una volta nel momento in cui è stato chiamato a fare la differenza il croato è sparito, certamente non quello che ci si aspetta dal fantasista di una squadra che invece in situazioni del genere dovrebbe accendersi. Il numero 10 si è visto a sprazzi nel primo tempo, quando in particolare ha mandato a lato della porta il pallone in seguito a un colpo di testa, mentre per il resto non è riuscito a far emergere le proprie doti tecniche.

Anche lui ha deluso

Una piccola delusione quindi per Vanoli, che non può del tutto vantarsi di aver recuperato il trequartista. Anche quest’anno infatti l’ex West Ham ha avuto un rendimento molto altalenante, con più bassi che alti. Il futuro sarà quasi certamente ancora granata, ma i tifosi e soprattutto il tecnico si aspettano adesso il vero salto di qualità da parte sua.