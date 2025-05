Il Torino ha perso tre delle ultime quattro partite in campionato, ma non è il peggior risultato in questa stagione

Chiamatelo “Fatal Lecce“, perché di questo si tratta. Ancora una volta nella propria storia il Torino perde in Salento – stavolta fortunatamente senza ripercussioni notevoli a livello sportivo -, andando incontro alla terza sconfitta nelle ultime quattro partite di Serie A. Un dato che certamente non può far piacere a Paolo Vanoli, che quando è stato raggiunto l’obiettivo salvezza aveva voluto già tenere tutti sotto allerta chiedendo massimo impegno fino alla fine della stagione. L’impegno pare esserci, i risultati no: il solo punto ottenuto da fine aprile a questa parte è emblematico di come qualcosa abbia smesso di funzionare.

Così male solo tra settembre e novembre

Questi numeri vanno in controtendenza con quanto di positivo visto per tutto il 2025: un Toro rinnovato grazie al cambio di modulo, rigenerato dai nuovi acquisti, voglioso di fare bene. Adesso invece sembra di essere tornati al periodo tra settembre e novembre del 2024, quando sono arrivate 7 sconfitte in 8 partite e la squadra non sembrava riuscire a vedere la luce in fondo al tunnel. È questo un po’ il riassunto della stagione del Torino: partenza ottima – con il primo posto in solitaria alla 5ª giornata -, poi dei grossi inceppamenti con annessa ripresa e adesso un finale in calo, frutto forse dell’aver staccato troppo presto la corrente.

Solo 44 punti: difficilmente si è fatto peggio

I granata si preparano dunque all’ultima, complicata sfida contro la Roma con 44 punti. Questo significa che in caso di mancato successo contro i giallorossi si andrebbe incontro alla terza peggior stagione degli ultimi 10 anni, per numero di punti. In quel caso, infatti, peggio di Vanoli avrebbero fatto solamente Nicola nel 2021 e Longo nel 2020. Con una vittoria, invece, l’allenatore ex Venezia supererebbe anche quanto fatto da Ventura nella stagione 2015/2016.