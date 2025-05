I numeri della sconfitta contro il Lecce: perfetto equilibrio dal punto di vista offensivo, la differenza l’ha fatto il tiro di Ramadani

Ennesimo passo falso in questa ultima fase di stagione per il Torino, che al Via del Mare è stato battuto 1-0 dal Lecce dell’ex Giampaolo, che è tornato di forza in corsa per la lotta salvezza. I granata ancora una volta da quando hanno scongiurato il rischio retrocessione si sono dimostrati poco combattivi e piuttosto arrendevoli, nonostante la partita di ieri sera rappresentasse tutto fuorché un grosso ostacolo. E invece come al solito la squadra di Vanoli ha giocato un solo tempo – in particolare il primo -, calando di molto nella seconda metà di gara.

Le statistiche

I numeri parlano chiaro: Lecce e Torino, almeno dal punto di vista offensivo, sono stati in totale equilibrio. Entrambe le squadre hanno effettuato 10 tiri, di cui 4 verso la porta, con la differenza però che le occasioni dei salentini sono state più pericolose. I granata hanno fatto meglio nel primo tempo, ma come detto nel secondo è come se non fossero nemmeno entrati in campo. Il confronto tra le due frazioni è emblematico: 8 tiri nei primi 45 minuti, solo due (di cui neppure uno in porta) nella ripresa. Di fatto al gol segnato da Ramadani, pochissimi istanti dopo l’inizio del secondo tempo, Ricci e compagni si sono lasciati andare mentalmente e non sono più rientrati in partita.

I numeri del possesso palla

Anche perché se si considerano pure gli altri aspetti, l’equilibrio ha continuato a regnare. I dati del possesso palla parlano infatti di un 49% a 51% in favore dei granata, davvero poco in più per parlare di dominio. Una classica partita da Toro quindi, di come se ne sono viste a decine quest’anno: tanto equilibrio, ma a vincere è stata poi la squadra più cinica. E quasi sempre non aveva indosso la maglia granata.