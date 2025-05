Dopo la mancata convocazione per un problema fisico, il macedone proverà a recuperare per la partita contro la Roma

Mancano solo 90 minuti al termine della stagione del Torino, l’ultima sfida in programma all’Olimpico Grande Torino contro la Roma sarà l’ultima occasione per gli uomini di Vanoli di regalare un’ultima gioia al popolo granata. Per farlo però il tecnico cercherà di avere a disposizione tutti i suoi uomini migliori, il recente affaticamento di Elmas ha comportato una grave perdita nell’ultima trasferta contro il Lecce, la sua assenza è costata tanto al Torino, impedendogli di evitare la 5a sconfitta del 2025. Nelle fasi di rifinitura della partita al Via del Mare, il macedone ha risentito di un affaticamento all’ileopsoas (muscolo della coscia sinistra) che gli ha impedito di prendere parte a neanche uno spezzone di partita.

Un uomo chiave per la squadra

Il suo ritorno in campo sarebbe fondamentale per il Torino, che tenterà di recuperarlo in extremis per l’ultima gara stagionale. Il suo possibile impiego permetterebbe alla squadra di scendere nella sua forma migliore, senza dover forzare un giocatore come Gineitis a dover ricoprire un ruolo diverso dal suo. La mancanza di pericolosità nell’ultima partita del Torino è in merito dovuto allo spazio lasciato vuoto dal macedone, un punto di riferimento per i compagni, che senza di lui sono parsi spaesati in campo. Chi pare aver accusato di più la sua assenza è stato l’esterno di difesa Biraghi, che ha faticato molto a trovarsi con Gineitis, e che ha forzato in più di un occasione il lancio lungo per evitare di perdere il pallone nei pressi dell’area di rigore.

L’ultima occasione per incidere

Contro la Roma, con la speranza che possa recuperare, Elmas andrà in cerca del quinto gol stagionale in appena 13 presenze, confermando così la miglior media realizzativa della squadra. Nonostante le poche presenze il macedone si sta avvicinando ai numeri della sua miglior stagione al Napoli, in cui in 36 partite era riuscito a trovare la rete per 6 volte, al Torino ha trovato lo spazio che gli serviva e la fiducia datagli dall’allenatore sta venendo premiata con delle ottime prestazioni.