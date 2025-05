L’attaccante paraguayano dopo un campionato senza essersi reso protagonista è destinato a lasciare il club al termine della stagione

L’Antonio Sanabria titolare dell’attacco del Torino dopo l’addio di Andrea Belotti, capace di andare in doppia cifra, è ormai solo un vecchio ricordo. Al termine della sua quinta stagione in granata rischia infatti di terminare la sua avventura nel peggiore dei modi, avendo realizzato solamente 2 gol in tutta la stagione. Numeri realizzativi del tutto insufficienti per quello che ci si aspetta da un attaccante come lui. oltre ad essere la sua peggior stagione al Torino, l’annata 2024/2025 si candida ad essere la peggiore della sua carriera.

Il mancato erede di Zapata

Dopo l’infortunio di Zapata, il paraguaiano era candidato ad essere il sostituto naturale del colombiano per ricoprire il ruolo di attaccante e per permettere a Vanoli di continuare a modulare la squadra con il 3-5-2. Tuttavia il suo rendimento insufficiente ha impedito al tecnico quest’opzione, portandolo a sperimentare un nuovo modulo con cui schierare i suoi giocatori, il 4-2-3-1, un modulo che ha lasciato a Sanabria il solo compito di alternarsi con Ché Adams per concedergli qualche minuto di riposo. Il Torino anche per questo ha subito una battuta d’arresto nelle ultime settimane, la poca profondità della rosa ha impedito ai giocatori di potersi concedere qualche turno di riposo senza però condizionare totalmente l’equilibrio della squadra, e in questi ultimi incontri, diversi membri della rosa stanno accusando la stanchezza di tutti gli sforzi stagionali.

In cerca del primo gol in casa

Nonostante i 2 gol realizzati, Sanabria quest’anno non ha ancora trovato la rete di fronte ai propri tifosi all’Olimpico Grande Torino. Contro la Roma, se il paraguaiano dovesse avere una chance per partecipare all’incontro, farà di tutto per cercare di regalare un’ultima gioia ai suoi tifosi che per anni l’hanno sostenuto, prima di un eventuale opzione di trasferimento nella sessione di mercato estiva, che visto il recente rendimento si fa sempre più accreditata.