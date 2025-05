La stagione di Nikola Vlasic si conclude nel peggiore dei modi. Il trequartista del Toro non è stato convocato dalla Croazia

Il Torino conclude in maniera negativa la sua stagione. La sconfitta per 1-0 a Lecce stende un velo pietoso sulla squadra granata, che sarà contestata in casa nell’ultima partita contro la Roma. Il colpevole non è uno solo.

La squadra non ha funzionato, le scelte sul mercato sono state discutibili e gli infortuni hanno peggiorato la situazione. Dal ko di Zapata, il Torino ha segnato 27 gol in 30 partite. L’attacco (da 5.5 in pagella, a voi la scelta se arrotondare per difetto o eccesso) non ha trascinato la squadra ai risultati attesi e sperati. Tra le note negative della stagione c’è Nikola Vlasic. Il croato ha saputo emergere ma, da un leader come il numero 10, ci si aspettava un campionato di qualità.

Vlasic, niente Croazia: il numero 10 non convocato

L’epilogo della stagione di Nikola Vlasic è negativo. Il trequartista del Torino, infatti, non è stato convocato dalla Croazia. Il CT Dalic ha deciso di lasciare a casa il numero 10 granata in vista delle Qualificazioni al Mondiale del 2026.

La Croazia, inserita nel girone L, affronterà nei prossimi due impegni la Repubblica Ceca e Gibilterra. L’ultima partita di Vlasic con la maglia della sua Nazionale risale allo scorso 20 marzo, quando l’ex West Ham è sceso in campo nella vittoria contro la Francia per 2-0 nel match di Nations League.

I numeri di Vlasic con la Nazionale

Nikola Vlasic ha esordito con la Croazia il 28 maggio 2017, all’età di 19 anni. Da quel momento, il trequartista ha collezionato 58 presenze, arricchite da 8 gol e 3 assist. Con la maglia della sua Nazionale, il giocatore granata ha partecipato a 3 grandi tornei. Vlasic, infatti, è stato convocato per gli Europei del 2020 e del 2024 e i Mondiali del 2022.

Allo scorso Campionato Europeo, il numero 10 del Torino non ha avuto molta fortuna. Vlasic, infatti, ha trascorso i primi 90 minuti del torneo in panchina e, causa infortunio muscolare, ha saltato le altre 2 sfide del girone.