Nikola Vlasic è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine del pareggio tra Torino e Venezia. Il serbo ha realizzato il gol del pari

Il Torino spreca 2 punti in casa. I granata hanno pareggiato 1-1 contro il Venezia. Al gol di Kike Perez nel primo tempo ha risposto Nikola Vlasic. Il serbo ha realizzato il rigore dell’1-1 conquistato da Elmas. Al termine del match Vlasic è intervenuto ai microfoni di Dazn.

Il trequartista ex West Ham ha analizzato la prestazione della squadra. Vlasic ha rimproverato sé stesso e i compagni per i troppi errori tecnici nel primo tempo. Il numero 10 si è detto “triste per la sconfitta” e ha accantonato i record personali, dicendo che la squadra viene prima di tutto

Vlasic: “Qui mi sento importante”

Le parole di Nikola Vlasic: “Nel primo tempo abbiamo commesso troppi errori tecnici e abbiamo avuto paura del Venezia. Nel secondo tempo abbiamo avuto fame e voglia ma sono triste per non avere vinto“.

Sull’importanza del serbo a Torino: “Mi sento importante ma la cosa più importante è aiutare la squadra, i miei numeri sono in secondo piano“.