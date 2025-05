L’allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida contro il Torino

L’allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata dai suoi contro il Torino. Questa l’analisi dell’allenatore dei veneti:

“VAR? Ognuno ha la sua opinione, non so come i difensori possano difendere ad oggi. Idzes ha fatto di tutto per non toccarla con la mano ma han dato rigore. Sono stufo. Sono episodi che penalizzano il Venezia ed Eusebio Di Francesco“

“L’episodio va sottolineato perché è importante. Abbiamo fatto un gran primo tempo, abbiamo palleggiato bene. Il Torino ha palleggiato ed è stato aggressivo, i loro cambi hanno fatto bene. Non parlo mai di episodi ma in questo caso l’ha fatto. Ultimamente gli episodi sono sempre contro di noi e non mi va più bene“.Di Francesco ha parlato del momento sensibile della stagione; “Non possiamo permetterci di scivolare, siamo al punto della stagione in cui anche l’attenzione al tacchetto è fondamentale. Purtroppo la crescita di alcuni ragazzi non è al massimo“.

L’ex allenatore del Sassuolo ha parlato di Vanoli: “Il mio pensiero è andato lui e l’importante è che stia bene“

La conferenza stampa di Di Francesco

Partita a due facce: più deluso o arrabbiato?

“Deluso e arrabbiato, nel primo tempo avremmo meritato anche il doppio vantaggio, la squadra non è rientrata al meglio anche per meriti del Torino. Non si sa più dove si debbano mettere le mani, questo rigore non lo condivido, faccio ancora fatica a capire”.

Ci racconta come ha vissuto il momento del malore di Vanoli?

“Era il momento del rigore ma io ero preoccupato di Paolo, c’è un rapporto di stima, ci rispettiamo, mi sembrava doveroso per come siamo noi, il primo pensiero è quello per i calciatori e allenatori”.

A Superga per il Grande Torino: cosa ha provato?

“Ho capito ancora di più cosa significa il vecchio cuore granata, il rispetto e il valore che danno i tifosi a questa Tragedia, per di più c’era un calciatore, Castigliano, che portava il mio nome, Eusebio, un nome poco comune e questo mi è rimasto impresso. Ci tenevamo con la società e volevamo onorare chi ha perso la vita a Superga”.