Il macedone si procura il rigore che Vlasic trasforma, Sanabria non sembra nemmeno in campo: le pagelle

MILINKOVIC-SAVIC 5.5: nell’azione del gol annullato ai veneti si salva quando, dopo il palo di Yeboah, il pallone colpisce la sua schiena andando di nuovo contro il legno. Sul vantaggio (quello buono) del Venezia prende gol sul suo palo non risultato impeccabile

WALUKIEWICZ 4: nel primo tempo sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare, a partire dai più elementari passaggi, e gli va bene che venga ravvisato un fuorigioco quando frana addosso a un avversario (st 1′ DEMBELE’ 6: su quella fascia il Toro cambia passo)

MARIPAN 6: quando Perez va in porta indisturbato anche il cileno, solitamente attento, lo lascia sfilare colpevolmente, nel finale salva su Gytkjaer, riscattandosi.

COCO 5.5: metà partita in cui soffre decisamente troppo il Venezia e il gol è la perfetta fotografia. Cresce nella ripresa (st 45′ MASINA SV)

BIRAGHI 6: sulla fascia spinge anche già nel primo tempo – suo il pallone di Casadei in quella rara occasione granata dei primi quarantacinque minuti – continuando anche nella ripresa, avendo in Elmas l’alleato perfetto (st 45′ PEDERSEN SV)

ILIC 5: dopo un primo tempo anonimo come quello del resto della squadra, ad inizio ripresa non si vede lo stesso cambio di marcia dei compagni. Un po’ indolente, fa infuriare il pubblico con una serie di errori banali.

CASADEI 5.5: il giocatore che va più vicino al gol nel primo tempo quando il suo colpo di testa esce fuori di poco (st 1′ PERCIUN 6: Vanoli gli dà fiducia dopo l’esordio con l’Udinese, ci mette testa e gambe pur senza strafare)

GINEITIS 6: decisamente meglio quando torna a centrocampo, più a suo agio rispetto al ruolo che, vista l’emergenza, ricopre nella prima parte del match.

VLASIC 6.5: dà segnali incoraggianti dopo circa un’ora, quando prova una grande botta dalla distanza trovando però la risposta del portiere del Venezia. Va lui sul dischetto a trasformare il rigore conquistato da Elmas

ELMAS 7: gara a due facce. Nei primi 45′ mancano decisamente i suoi guizzi mentre nelle ripresa su quella fascia riesce a sfondare più volte, accendendo il Toro e mandando spesso in confusione gli avversari fino a prendersi il calcio di rigore.

SANABRIA 4: a sorpresa è titolare ma a giudicare dai suoi quarantacinque minuti forse non se ne rende conto nemmeno lui (st 1′ ADAMS 6.5: ci mette circa cinque minuti a fare più di Sanabria, quando Radu gli dice no. Vivace, sfiora il gol del 2-1 nel finale)

All. VANOLI 6: fa spaventare giocatori e tifosi quando, alzandosi di scatto dalla panchina – lui che mai aveva seguito da seduto la sua squadra – ha un malore. Si riprende subito e chiude al solito posto, lì nell’area tecnica. Tre cambi all’intervallo descrivono perfettamente il suo stato d’animo, non tutti ripagano la sua fiducia, Sanabria in primis.