Domenica il quinto confronto tra i due allenatori: D’Aversa ha vinto solo nel primo incrocio con Spalletti

Reduce dal ko esterno contro il Cagliari, il Torino di D’Aversa si prepara a ospitare la Juventus allo stadio Olimpico Grande Torino nell’ultima giornata del campionato 2025/26. Domenica alle 20:45 andrà in scena il primo Derby della Mole della storia disputato all’ultima giornata di Serie A, una sfida che vedrà affrontarsi Spalletti e D’Aversa per la quinta volta in carriera.

I due allenatori si sono infatti incrociati in quattro precedenti, il primo dei quali risale al 2018, mentre l’ultimo è datato 2022. Il confronto tra i due tecnici tornerà quindi a rinnovarsi a distanza di quattro anni.

L’unica vittoria di D’Aversa contro Spalletti

Il primo precedente è quello del 15 settembre 2018, quando Spalletti sedeva sulla panchina dell’Inter e D’Aversa guidava il Parma. Si tratta anche dell’unica vittoria ottenuta in carriera da D’Aversa contro l’attuale tecnico bianconero, che si è invece imposto nei successivi tre confronti. In quell’occasione il Parma conquistò il successo grazie a una rete nel finale di Federico Dimarco, oggi all’Inter, allora riserva degli emiliani e subentrato nella ripresa al posto di Gobbi.

Gli incroci della stagione 2021/22

Nella gara di ritorno di quella stessa stagione arrivò invece il successo dell’Inter, che si impose di misura grazie a un gol di Lautaro Martinez, anche lui entrato dalla panchina a partita in corso.

I successivi confronti risalgono alla stagione 2021/22, con Spalletti alla guida del Napoli e D’Aversa sulla panchina della Sampdoria. All’andata i partenopei si imposero con un netto 4-0 grazie alle reti di Zielinski, Fabian Ruiz e alla doppietta di Osimhen. Più equilibrata, invece, la sfida di ritorno, vinta comunque dal Napoli per 1-0 grazie a un gol di Petagna nel primo tempo.