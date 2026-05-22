Nei 21 anni di presidenza Cairo il Toro ha sempre perso almeno uno dei derby stagionali: l’ultima volta è accaduto nel 2001/2002

È sempre più vicina la data tanto attesa dalle tifoserie di Torino e Juventus, quella del derby della Mole, in programma alle ore 20.45 di domenica 24 maggio. Per granata e bianconeri sarà il 162 scontro nella massima serie italiana e, come dovrebbe essere per ogni derby, la partita non sarà solo ricca di motivazioni di classifica (nello specifico per la Juve), ma rappresenterà lo scontro per il dominio calcistico cittadino, scontro che negli ultimi 20 anni ha quasi sempre visto uscire vittoriosa la compagine bianconera.

Per quanto ormai sia noto il dato che vede il Torino una sola volta vincente nel derby nell’era Cairo, c’è un dato relativo alla stracittadina torinese in questo periodo di presidenza per il patron granata che, pur passando inosservato, genera altrettanta delusione e stupore per il tifo granata.

Il dato sul derby

L’ultima stagione in cui il Torino è riuscito ad uscire illeso da ambedue le sfide contro i rivali della Juventus è addirittura l’annata 2001/02 (anni della proprietà Cimminelli), quando i granata pareggiarono clamorosamente 3-3 all’andata (rimontando 3 gol di svantaggio in un tempo; il famoso “derby della buca” di Maspero) e subirono una clamorosa beffa allo scadere nel match di ritorno, pareggiato per 2-2 con gol di Maresca al 90′, condito di esultanza volta a mimare le corna del toro (episodio che fece infuriare tutti, soprattutto Marco Ferrante, perché quella era la sua esultanza).

Sfatare il tabù

La stagione 2025/26, pur non essendo la prima a candidarsi, potrebbe riuscire a sfatare questa sorta di mito, che vede il Toro sconfitto almeno una volta ogni campionato nel derby. All’andata all’Allianz Stadium è finita 0-0, con i granata che – forti del ritorno del tifo organizzato allo stadio – sono pronti a cercare quanto meno di replicare la buona prestazione fornita in quel di Venaria. Tuttavia, è bene sottolineare come gli uomini di D’Aversa cercheranno di ottenere il massimo dei punti, quei 3 che mancano dalla vittoria per 2-1 ottenuta nell’aprile del 2015 (anno in cui, per altro, il Toro perse comunque il match d’andata).