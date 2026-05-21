Il croato è stato l’ultimo granata che è ha segnato alla Juventus: un gol contro i rivali di sempre consacrerebbe la sua stagione

In ogni derby contro la Juventus, i tifosi del Torino continuano a coltivare la speranza di interrompere una lunga serie di pareggi e sconfitte che negli ultimi anni ha spesso sorriso ai bianconeri.

Per provare a invertire questa tendenza, gran parte delle aspettative granata sarà riposta su Vlasic che, nettamente il giocatore più incisivo della stagione, avrà il compito di trascinare la squadra in una sfida dal peso specifico enorme. Oltre alla qualità delle sue giocate, sarà fondamentale anche il suo carisma: il croato dovrà guidare il gruppo con personalità e intensità, mantenendo alta la concentrazione per evitare quei cali di attenzione che potrebbero compromettere il risultato finale.

L’ultimo gol realizzato alla Juventus

Sono in pochi i giocatori del Torino che nelle ultime stagioni sono riusciti a creare seri pericoli alla Juventus, e ancora meno sono quelli che ci sono effettivamente riusciti mettendo a referto una rete. Tra questi c’è Vlasic, ultimo granata ad aver trovato la via del gol contro i bianconeri. Nella stagione 2024/2025, il croato aveva infatti firmato il definitivo pareggio sfruttando al meglio l’assist di Karamoh, rispondendo così alla rete iniziale di Yildiz. Da allora, Torino e Juventus si sono affrontate soltanto un’altra volta, in una sfida terminata senza reti. Ecco perché entrambe le squadre cercheranno di regalare maggiori emozioni rispetto alla gara d’andata, mentre per Vlasic un nuovo gol nel derby rappresenterebbe la consacrazione definitiva della sua stagione.

Chiudere bene prima del Mondiale

Quella contro la Juventus sarà l’ultima partita stagionale di Vlasic con la maglia del Torino, ma non rappresenterà la conclusione della sua annata calcistica. Il croato è infatti tornato tra i convocati della nazionale maggiore in vista della prossima edizione dei Mondiali, un appuntamento che rappresenta il massimo palcoscenico del calcio internazionale. Per questo motivo, chiudere il campionato con una prestazione convincente e magari decisiva nel derby potrebbe offrirgli la fiducia e l’entusiasmo necessari per affrontare al meglio il torneo più importante del panorama calcistico mondiale.

Nikola Vlasic of Torino FC



