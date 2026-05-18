Il croato convocato da Dalic per il Mondiale: un premio all’ottima stagione in maglia granata

Il ct Dalic ha diramato la lista dei convocati della Croazia per il Mondiale. Vlasic risulta tra i 26 che partiranno per la spedizione di Canada, Usa e Messico, ma per la prima parte del ritiro saranno in totale 33 i calciatori croati, comprese le 7 riserve (Lovro Majer, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić, Luka Stojković) indicate dal commissario tecnico.

I convocati della Croazia

Ecco la lista completa:

Portieri: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur.

Difensori: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković.

Centrocampisti: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk.

Attaccanti: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović.

Riserve: Lovro Majer, Franjo Ivanović, Dion Drena Beljo, Ivan Smolčić, Karlo Letica, Adrian Segečić, Luka Stojković.