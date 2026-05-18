El Toqui Maripan è stato ammonito durante la partita di Cagliari e salterà il derby: un’occasione sprecata

Il Torino si schianta contro un Cagliari, che in 7′ ribalta l’eurogol di Obrador. Da quel momento un Toro un po’ spaesato, ma ancora in partita, prova a risolverla con i cambi, fin dal 1′ della ripresa, con l’ingresso di Maripan al posto di un Marianucci, che parrebbe essere arrivato in panchina zoppicante. Tuttavia, D’Aversa ha dichiarato che la sostituzione sarebbe comunque arrivata. Entrambi questi fattori avrebbero fatto intendere su un possibile cambio tattico in difesa in vista del derby, Maripan indicato numero 1 a trovare una titolarità importante nella stracittadina, se non fosse che il cileno si è fatto ingenuamente ammonire – a seguito di un battibecco in campo – ed essendo diffidato salterà la sfida contro i bianconeri.

Chance buttata al vento

Poteva essere una chance importante, quella del derby, per Maripan – fermo restando che saranno da valutare sia le condizioni dello stesso Marianucci, che quelle per un possibile recupero in extremis di Ismajli – ma il carattere del cileno, da sempre sanguigno e combattivo gli ha giocato un brutto scherzo durante i suoi 45′ dell’Unipol Domus. Specialmente in vista del derby, un giocatore grintoso come Maripan avrebbe potuto giocare un ruolo chiave, non solo dal punto di vista tattico, ma anche da quello morale.

Non solo Maripan assente

Come già noto dal pomeriggio di ieri, non è stato solo Maripan a subire l’ammonizione decisiva per l’assenza alla stracittadina di Torino, perché anche un volto ben noto sponda granata è stato ammonito nella partita tra Juve e Fiorentina nel pomeriggio di un’infuocata domenica calcistica: Gleison Bremer. L’ex difensore del Torino, già protagonista di una rete in un derby con maglia della Juventus, salterà l’ultima giornata, che rappresenterà l’ultima speranza per la Juventus nel provare a conquistare una Champions League, che non è più però nelle mani dei bianconeri. Dunque due colossi e pilastri delle due difese salteranno la sfida, in settimana si definiranno le possibili opzioni di rimpiazzo dei due giocatori. Nel frattempo la città di Torino si accende in vista di quella che sarà la partita.