Un Toro che fatica a trovare gol in trasferta: parlano i dati, con soltanto 2 centri nelle ultime 4 partite lontano da Torino

Un Torino spento offensivamente parlando perde 2-1 a Cagliari, con i sardi che conquistano la salvezza aritmetica (per la quale bastava un pari). A segnare per i granata è Obradror, con il suo primo gol in Italia (e che gol!). Tuttavia, i dati parlano di un Toro sempre meno prolifico quando lontano da casa. Nonostante un reparto eccessivo che molte squadre allo stesso livello di classifica dei granata invidiano al Toro, la squadra fatica ad ingranare nelle trasferte e questo evidentemente penalizza fortemente anche i risultati finali e la classifica del Torino.

Il dato sui gol in trasferta

Nelle ultime 4 trasferte del Torino, per altro contro avversari abbordabili quali Pisa, Cremonese, Udinese e lo stesso Cagliari, i granata hanno messo a segno soltanto 2 gol: quello contro il Pisa di Adams e quello di ieri sera contro il Cagliari, per l’appunto, di Obrador. Durante lo stesso periodo di campionato, nelle ultime 4 partite casalinghe, invece, il Toro ha messo a segno la bellezza di ben 10 reti, con una media di quasi 3 gol a partita. Un dato estremamente contrastante con quello relativo alle trasferte.

Fase offensiva in difficoltà

Questi sono numeri che evidenziano, quanto meno in trasferta, una fortissima difficoltà nella produzione offensiva del Torino. Dal momento in cui non si riesce a segnare neanche un gol a una Cremonese che sembra destinata alla retrocessione, dopo averne rifilati 4 al Parma viene da domandarsi dove stia la differenza. Ad oggi si parla di un parco attaccanti, ma più in generale una fase offensiva, che dàsegnali di solidità, ma che quando si esce dal Grande Torino sembra trasformarsi in negativo. Vedremo, ad ogni modo, se questo dato sui gol in casa sarà di buon auspicio per il derby di settimana prossima contro la Juventus.