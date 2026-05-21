Il Torino ha comunicato che i tifosi potranno assistere all’ultimo allenamento mattutino della squadra prima del derby
A pochi giorni dal derby contro la Juventus, il Torino ha deciso di aprire ai tifosi l’allenamento in programma sabato 23 maggio al Filadelfia. Un’iniziativa che permetterà al popolo granata di far sentire tutto il proprio sostegno alla squadra alla vigilia della sfida più sentita della stagione. I sostenitori potranno assistere alla sessione mattutina accedendo all’impianto dall’ingresso di via Filadelfia a partire dalle ore 10.45, in un clima che si preannuncia carico di entusiasmo e passione.