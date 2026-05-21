Il centrale è rientrato in gruppo dopo l’infortunio al bicipite femorale e punta una maglia da titolare nel derby

Reduce dal ko contro il Cagliari, il Torino si prepara ad affrontare l’ultima partita della stagione 2025/26. Domenica sera, alle 20:45, allo stadio Olimpico Grande Torino andrà infatti in scena il Derby della Mole contro la Juventus di Spalletti, ultimo appuntamento stagionale per i granata.

Per l’occasione, la squadra ritroverà anche il sostegno della Curva Maratona, che sospenderà temporaneamente la contestazione nei confronti della società per essere presente nella sfida contro i rivali di sempre. In vista del derby, D’Aversa ritroverà anche Ardian Ismajli.

D’Aversa recupera Ismajli

Il difensore albanese, assente nelle ultime tre partite a causa di un problema al bicipite femorale, è tornato ad allenarsi in gruppo e si candida quindi per una maglia da titolare. Tra i migliori in campo nella gara d’andata, Ismajli potrebbe quindi riprendersi il centro della difesa anche al ritorno, tornando a guidare il reparto arretrato granata dopo circa un mese di assenza.

Da quando è arrivato D’Aversa – tecnico che lo aveva già allenato ai tempi dell’Empoli – il centrale non aveva praticamente mai lasciato il campo, fatta eccezione per le gare saltate a causa di squalifiche o problemi fisici.

12 gare saltate in campionato per infortunio

Ismajli è infatti partito titolare contro Lazio, Napoli, Parma, Milan, Pisa, Verona e Inter, disputando tutte le gare per intero. Dall’arrivo di D’Aversa ha saltato soltanto la sfida contro la Cremonese per squalifica e le ultime tre partite per l’infortunio al bicipite femorale. I problemi fisici, però, hanno accompagnato il difensore per buona parte dell’annata.

Complessivamente, Ismajli ha saltato 13 partite stagionali, 12 delle quali per infortunio. Il primo stop risale ad agosto, quando un problema muscolare alla coscia lo costrinse a saltare le prime due giornate di campionato. Lo stesso tipo di infortunio lo fermò poi anche in occasione della sfida contro la Lazio alla sesta giornata.

Nuovi problemi fisici sono arrivati a novembre, costringendolo a dare forfait contro Como, Lecce e Milan, mentre a febbraio si è fermato nuovamente saltando le gare contro Lecce, Fiorentina e Bologna.