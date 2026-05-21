Dopo mesi di sciopero della Maratona, il tifo organizzato rientrerà allo stadio per il derby della Mole

Reduce dalla sconfitta contro il Cagliari, il Torino si prepara ad affrontare il Derby della Mole nell’ultima uscita di una stagione segnata da polemiche, contestazioni e dallo sciopero del tifo allo stadio Olimpico Grande Torino.

Domenica alle 20:45, però, lo sciopero vivrà una momentanea tregua in occasione della sfida contro la Juventus. La protesta (che ha portato all’assenza dei gruppi organizzati nelle Curve), iniziato lo scorso 1° febbraio in occasione della gara contro il Lecce e proseguito durante tutte le partite casalinghe di campionato, verrà infatti sospesa per il derby, con il tifo organizzato granata che tornerà a occupare la Curva Maratona.

Il comunicato dello scorso marzo

“Al derby entreremo, per noi, per la nostra gente e per i nostri colori. Non è una contraddizione”, aveva scritto la curva in un comunicato diffuso lo scorso marzo. Non saranno invece presenti i Torino Hooligans, che hanno già annunciato di non voler interrompere la protesta nemmeno in occasione della sfida contro i bianconeri.

La contestazione non si ferma

Dopo quattro mesi con uno stadio spesso semideserto, lo sciopero del tifo si fermerà dunque soltanto per il derby. Una pausa temporanea, però, più che una vera conclusione della protesta: la contestazione è infatti destinata a proseguire anche nella prossima stagione.