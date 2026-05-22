Il centrocampista nonostante sia di proprietà del Torino già da diversi anni affronterà per la prima volta la Juventus nell’ultima giornata

Disputare il Derby della Mole rappresenta un’occasione speciale per tutti i giocatori di Torino e Juventus e, tra questi, Ilkhan avrà la possibilità di viverlo per la prima volta in carriera nell’ultima giornata di campionato.

Nel corso della stagione 2025/2026, Ilkhan è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nelle rotazioni della prima squadra del Torino. Nell’ultima giornata di campionato, il centrocampista turco potrebbe così avere l’occasione di affrontare per la prima volta in carriera la Juventus nel derby della Mole. Nella gara d’andata Baroni aveva scelto di lasciarlo in panchina per tutti i 90 minuti, ma le quattro presenze consecutive collezionate nelle ultime giornate fanno pensare che questa volta Ilkhan possa finalmente fare il suo esordio nella stracittadina.

Chance nonostante la concorrenza

Con il rientro dalla squalifica di Gineitis, che aveva saltato l’ultima sfida contro il Cagliari, nel Torino si riapre il ballottaggio per una maglia in mediana. Nell’ultima giornata Prati e Ilkhan erano stati scelti dal primo minuto, ma il ritorno del centrocampista lituano costringerà uno dei due a partire dalla panchina. Nelle ultime settimane Ilkhan ha offerto prestazioni positive, pur senza riuscire a incidere in modo decisivo sul piano dei risultati. Tuttavia, appare verosimile che il turco sia leggermente avanti nelle gerarchie, anche se, nel caso non dovesse partire titolare, potrebbe comunque avere la sua occasione a gara in corso per provare a lasciare il segno.

Occasione per chiudere bene la stagione

Al momento Ilkhan è legato al Torino da un contratto valido fino a giugno 2026, ma la società ha la possibilità di esercitare un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione, mantenendo così il classe 2004 all’interno della rosa. Pur avendo già dimostrato in campo di poter dare il proprio contributo alla squadra, una prestazione di rilievo nel derby contro la Juventus potrebbe rappresentare un ulteriore segnale decisivo, orientando in maniera sempre più concreta le valutazioni del club sul suo futuro.

Emirhan Ilkhan of Torino FC



