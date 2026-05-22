L’attaccante del Torino per portare al Toro una vittoria storica, quello bianconero per puntare l’ormai difficile Champions

Il Torino è pronto all’ultimo passo di questa stagione, quello che potrebbe rendere l’annata 2025/26 un po’ meno deludente di quanto realmente sia stata, il derby della Mole contro la Juventus. Il Torino sarà forte del ritorno del proprio tifo organizzato e di uno stadio praticamente sold out.

Di fronte ai granata si posiziona una Juventus ferita dalla sconfitta maturata contro la Fiorentina nel precedente turno, sconfitta che ha messo la qualificazione in Champions League non più in mano della stessa Juve, che comunque dovrà innanzitutto cercare di vincere la partita e sperare in uno scivolone di Roma o Milan. Da un lato il Toro punterà sulla grinta, di cui simbolo è Simeone che guiderà l’attacco granata, sponda bianconera, toccherà invece a Vlahovic (già decisivo in passato nella stracittadina) regalare il derby ai propri tifosi.

La garra argentina di Simeone

Per Simeone sarà il secondo derby di Torino della sua carriera, dopo quello d’andata (finito 0-0 all’Allianz Stadium). Nel primo scontro contro i rivali bianconeri il Cholito aveva disputato una buona partita, una partita da leader innanzitutto morale; in questo match di ritorno servirà la stessa dose di garra sudamericana che è propria di Simeone, senza dimenticare le qualità offensive che il 18 granata ha fatto vedere in questa prima annata a Torino. Simeone, infatti, ha trovato la via del gol davanti al proprio pubblico nelle ultime 5 partite casalinghe del Toro: D’Aversa punta su di lui!

Vlahovic vuole ripetersi

Per la Juventus il match di domenica sarà, oltre che la stracittadina, un match da dentro fuori per la qualificazione alla prossima Champions League (con gli occhi rivolti a ciò che succederò sui campi di Verona e Milano). A guidare l’attacco della Juve ovviamente Dusan Vlahovic, che ha ripreso il suo posto dopo il ritorno dall’infortunio e il risultato sono stati 2 gol di fila contro Verona e Lecce, più altre 2 reti annullate tra la trasferta salentina e il match contro la Fiorentina. Insomma, non serve girarci intorno, Vlahovic sarà l’arma numero uno di Luciano Spalletti, ricordando che il serbo ha già determinato un derby in casa granata, quello dell’ottobre del 2022 vinto proprio grazie al gol del serbo dalla compagine bianconera. Vlahovic cercherà di ripetersi in un derby che si preannuncia combattuto.