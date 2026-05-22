Sarà la sesta apertura stagionale del Fila: attesa per la decisione della Maratona, l’ultima volta assente

Il Torino ha comunicato ieri la scelta di aprire le porte del Fila: nello specifico sarà quello di sabato mattina, con gli spalti che saranno aperti al pubblico dalle ore 10.45. Un evento che, fatta eccezione per le settimane che precedono la stracittadina torinese, resta occasionale e con cadenza piuttosto discontinua. L’ultima il 16 marzo, la prima e unica finora con D’Aversa allenatore.

Fila aperto per sole 6 volte

Durante la stagione corrente (2025/26) il Filadelfia, sul quale durante l’anno sia Baroni che D’Aversa si erano espressi con la volontà di concedere quanti più possibili allenamenti a porte aperte ai propri tifosi, è stato aperto solamente 5 volte – 6 con quella di sabato prossimo – un numero che sicuramente non ha soddisfatto le aspettative del popolo granata.

Il campo di allenamento del Torino ha aperto i propri cancelli al pubblico una volta nel periodo del raduno estivo (a luglio), una seconda a ottobre prima del match contro il Genoa, due a novembre (prima del derby d’andata e durante la pausa nazionali), prima dello scorso 16 marzo.

Il Fila è dei tifosi

Questa scarsa continuità nell’aprire le porte del Filadelfia genera da tempo molto fastidio al popolo granata, che chiede maggior rispetto nei confronti di quello che è un luogo innanzitutto sacro per il tifoso granata, essendo – prima che un campo d’allenamento – il teatro che ha visto in scena le vere e proprie opere d’arte del Grande Torino nel periodo di maggiore gloria del club.

Tuttavia, in questo momento la linea del club non sembra essere la stessa che sperano i sostenitori granata, fermo restando che negli ultimi mesi anche la tifoseria stessa si è parzialmente distaccata dalla squadra, con una protesta continua che ha visto per diversi mesi il tifo organizzato del Toro lontano dalla curva Maratona.

Proprio a questo proposito, l’imminente derby sarò la prima occasione per rivedere colorata di granata la curva del Grande Torino: attesa per la presenza al campo di allenamento. A marzo, con la contestazione allo stadio già cominciata, i tifosi avevano disertato anche il Fila.