Spalletti dovrà rinunciare a Bremer per squalifica, in forte dubbio Thuram per un problema al ginocchio

In vista del Derby della Mole di domenica sera, Spalletti dovrà rinunciare allo squalificato Bremer. Al centro della difesa è pronto Gatti, favorito per prendere il posto del brasiliano salvo cambiamenti dell’ultima ora. L’ex Frosinone, nelle ultime nove giornate di campionato, ha trovato pochissimo spazio: appena 54 minuti complessivi distribuiti in cinque presenze.

Resta invece da valutare la situazione legata a Khéphren Thuram. Anche nella seduta di ieri il centrocampista francese ha svolto lavoro differenziato – insieme a Milik e Cabal – a causa dell’edema osseo al ginocchio destro che continua a condizionarlo da settimane. La sua presenza nel derby è quindi ancora incerta.

Per sostituirlo, Spalletti starebbe pensando a McKennie, che potrebbe affiancare Locatelli in mediana nel 3-4-2-1, con Holm largo sulla corsia destra. Qualora invece il tecnico optasse per il 4-2-3-1, accanto al capitano bianconero potrebbe esserci Koopmeiners, reduce però da un’altra prova poco brillante contro la Fiorentina. In quel caso McKennie agirebbe sulla trequarti insieme a Conceiçao e Yildiz alle spalle di Vlahovic.