Vanoli ha riabbracciato Nikola Vlasic. Dopo un periodo di stop causa infortunio, il croato è tornato e vuole concludere bene la sua stagione

Nikola Vlasic è uno dei giocatori di maggiore qualità del Torino. Il croato, tra alti e bassi, ha aiutato la squadra a portare a casa risultati importanti. Primo tra tutti il derby del Grande Torino, con l’eurogol che ha sancito il definitivo pari contro la Juventus.

Non è un segreto che il Toro, a inizio stagione, ambisse a ben altri risultati del decimo posto. Ora, però, è importante concludere il campionato almeno nella top 10 della Serie A e Vlasic, tornato dopo l’infortunio, potrebbe essere la carta vincente di Vanoli.

Il croato insegue i suoi record in granata

In una barca che a volte è parsa affondare, Vlasic ha galleggiato. Il croato non ha convinto né deluso, disputando una stagione sufficiente. L’ex West Ham, complici alcuni infortuni, non ha espresso il proprio miglior calcio.

I numeri, però, sono buoni. Vlasic insegue i suoi stessi record sotto la voce gol e assist con la maglia del Toro. Il massimo stagionale raggiunto dal numero 10 in granata è di 5 gol e 6 assist. Entrambi i record sono stati raggiunti nella stagione 2022/23. Attualmente, Vlasic è fermo a 4 gol e 4 assist, non lontano dal picco personale. Con 4 partite ancora a disposizione, il croato proverà a superare i suoi stessi record.

Gli infortuni

Gli infortuni hanno complicato la stagione di Nikola Vlasic. Il croato ha saltato 7 partite per problemi muscolari. Il campionato del classe 1997 è iniziato con 5 giornate di ritardo proprio per un infortunio muscolare che lo ha costretto ai box in estate.

Il suo ritorno in campo è stato importante. Nelle prime 3 gare stagionali, Vlasic ha messo a segno un gol e 2 assist contro Lazio, Inter e Cagliari. L’ex Everton e CSKA Mosca si è spento nella parte centrale della stagione, riaccendendosi nel 2025. Il croato ha saltato le scorse sfide contro Como e Udinese per infortunio ed è tornato in campo nella sconfitta contro il Napoli. Vanoli spera di poter contare sul giocatore in questo importante finale di stagione.