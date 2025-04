In una partita difficile il cileno è riuscito a tenere testa ad uno degli attaccanti più di peso del campionato

Nella sfida in trasferta contro Il Napoli il tecnico Vanoli ha dovuto far fronte ad alcune difficoltà dovute agli acciacchi muscolari dei suoi giocatori, come l’affaticamento del capitano Ricci e dei giocatori Lazaro e Vlasic che non erano ancora nella loro condizione migliore. Per sfidare una delle squadre più competitive del campionato il tecnico ha deciso di cambiare nuovamente assetto alla sua squadra ritornando alla difesa a 3 davanti alla porta di Milinkovic. Con il rientro di Coco, Vanoli ha potuto schierare 3 centrali di ruolo, con Maripan al centro della difesa, il cileno ha avuto la possibilità di confrontarsi con uno degli attaccanti più difficili da contenere del campionato. Con 12 gol e 10 assist Lukaku è sempre riuscito a rendersi pericoloso nel corso della stagione, ma domenica non è riuscito ad esprimere al meglio le sue qualità grazie al contenimento difensivo di Maripan.

Leader difensivo

Il cileno ha così provato di essere un leader della squadra anche questa giornata, dimostrando di poter coordinare il reparto difensivo sia che si tratti di una difesa a 3 sia che si tratti di una a 4. Oltre ad essere un esempio dal punto di vista tattico, Maripan ha dimostrato di essere anche un’atleta corretto, avendo collezionato solamente 3 gialli, di cui 2 nelle ultime due partite. Il centrale di Vanoli difficilmente rischia l’ammonizione, grazie alle sue abilita fisiche e alla sua visione di gioco che gli permette di essere sempre in anticipo rispetto agli altri giocatori e di non dover commettere falli da ammonizione per sventare le azioni offensive degli avversari.

Un insostituibile di Vanoli

Nonostante i numerosi cambi di modulo che l’ex tecnico del Venezia ha attuato nel corso della stagione, il centrale classe 1994 è sempre riuscito a distinguersi con ottime prestazioni e riuscendo sempre a eseguire velocemente tutte le richieste dell’allenatore. Da quasi più di 4 mesi ormai Maripan è uno degli insostituibili di Vanoli, avendo disputato da 18 partite di fila partendo sempre da titolare e senza mai essere sostituito.